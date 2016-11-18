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В АП думали над вариантом выдать Саакашвили Грузии – источник

Пятница, 18 ноября 2016, 12:13
В АП думали над вариантом выдать Саакашвили Грузии – источник

В окружении президента рассматривали разные варианты того, как избавиться от экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили. Среди них – и возможная выдача Саакашвили грузинской стороне по запросу.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в окружении руководства АП.

По словам собеседника, первоначально рассматривался вариант лишения Сакашвили гражданства Украины, но потом оказалось, что это практически невозможно (Украина с международными обязательствами не может лишить гражданства лицо, у которого нет гражданства другой страны, Саакашвили, как известно, лишили гражданства Грузии - УП).

Поэтому возник еще один вариант "избавиться от Саакашвили" - выдать его на запрос грузинской стороны. К этому времени Генеральная прокуратура Украины отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

"Есть люди в окружении президента, которые ненавидят Саакашвили и сейчас делают все возможное, чтобы его в стране не было. Но и президенту есть на что обижаться – он не выполнил некоторые обещания, – объясняет собеседник. – Я не знаю решатся ли они на это, но этот вариант действительно рассматривался".

По словам другого собеседника из АП, у Саакашвили и Порошенко была договоренность о "ненападении" до выборов в Грузии.

"УП" обратилась за комментарием в пресс-службу Саакашвили. Там пока не дают никаких комментариев по этому поводу, но пообещали сделать заявление на эту тему позже.

В то же время Уголовный кодекс Украины, раздел II, ст.10 п.1 предусматривает, что граждане Украины и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, совершившие преступление за пределами Украины, не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности и суда.

Как известно, на прошедших в октябре  парламентских выборах в Грузии партия "Единое национальное движение", основанная Саакашвили, не получила желаемого результата, это стало ясно уже в первом туре выборов. Как результат, Саакашвили призвал бойкотировать выборы, а его жена отказалась продолжить борьбу за место в парламенте.

7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с поста главы Одесской ОГА, обвинив президента и его окружение в коррупции.

Напомним, в апреле 2015 года Генеральная прокуратура Украины уже отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Украинская правда

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Темы: СаакашвилиПорошенко
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