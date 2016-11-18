В СБУ уверяют, что "Шатун" настоящий

00
3
Пятница, 18 ноября 2016, 14:21

В Службе безопасности заявляют, что план "Шатун" был подготовлен в России.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"Завершилась экспертиза, которая доказала, что документы готовились действительно там, где об этом уже говорили, вы понимаете", - сказал он.

"По поводу организации, вы сами можете накладывать то, что происходит на то, что там написано в самом "Шатуне", - добавил он.

Как известно, нардеп Антон Геращенко 7 ноября запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение ноября 2016 года до марта 2017.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

СБУ сообщила, что начала проверку.

Роман Кравец, УП

Темы: СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава СБУ объяснил, почему Медведчук летает в Россию 18 ноября 2016, 14:20
СБУ помешала убийству экс-сотрудника ФСБ РФ 18 ноября 2016, 13:47
В Раде просят назвать, кто катается в Россию, и расквитаться со СМИ 18 ноября 2016, 13:07
Комментарии — 3
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.135.32.---Андрій Герасимчук18.11.2016 15:24
Схоже, Порошенко - головний виконавець цього плану
ОтветитьС цитатой
IP: 86.102.28.---Hakan Karzai18.11.2016 14:52
А Казанова в свое время разработал план "Ебун"
ОтветитьС цитатой
IP: 89.175.167.---Sergey Filatov18.11.2016 14:33
А еще, Порошенко знает о плане "Бодун", а Парубий - о плане "Придурок".
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Обама и лидеры стран ЕС договорились сохранить санкции против России
МВФ требует посадить украинских чиновников-коррупционеров
В Кыргызстане поймали сообщника пранкеров, позвонивших Порошенко
Глава СБУ объяснил, почему Медведчук летает в Россию
Все новости
7 советов от МВД

Как зарегистрировать авто, где найти курсы водителей?..

Пернатый мир

Птицы, без которых трудно представить современный город