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В СБУ уверяют, что "Шатун" настоящий

Пятница, 18 ноября 2016, 13:21

В Службе безопасности заявляют, что план "Шатун" был подготовлен в России.

Об этом во время брифинга в пятницу сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"Завершилась экспертиза, которая доказала, что документы готовились действительно там, где об этом уже говорили, вы понимаете", - сказал он.

"По поводу организации, вы сами можете накладывать то, что происходит на то, что там написано в самом "Шатуне", - добавил он.

Как известно, нардеп Антон Геращенко 7 ноября запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова.

Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение ноября 2016 года до марта 2017.

В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.

СБУ сообщила, что начала проверку.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
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