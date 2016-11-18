В СБУ уверяют, что "Шатун" настоящий
В Службе безопасности заявляют, что план "Шатун" был подготовлен в России.
Об этом во время брифинга в пятницу сообщил председатель СБУ Василий Грицак.
"Завершилась экспертиза, которая доказала, что документы готовились действительно там, где об этом уже говорили, вы понимаете", - сказал он.
"По поводу организации, вы сами можете накладывать то, что происходит на то, что там написано в самом "Шатуне", - добавил он.
Как известно, нардеп Антон Геращенко 7 ноября запостил на своей странице в Facebook ссылки на материалы с сайта "Киберхунта" с якобы документами с почты помощника президента РФ Владислава Суркова.
Один из документов касается дестабилизации на Закарпатье. Другой документ о якобы плане "Шатун", который направлен на дестабилизацию политической ситуации в Украине в течение ноября 2016 года до марта 2017.
В Кремле заявили, что Сурков вообще не пользуется электронной почтой.
СБУ сообщила, что начала проверку.
Роман Кравец, УП