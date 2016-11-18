Луценко об экстрадиции Саакашвили в Грузию: Мы своих не выдаем

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Пятница, 18 ноября 2016, 14:30

Генпрокурор Юрий Луценко опроверг информацию, что Михеила Саакашвили могут выдать Грузии.

Об этом в пятницу сказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Украина своих граждан другим странам не выдает. Точка", - сказал он.

Также он сообщил, что в воскресенье отправляется в Гаагу на встречу с Международным уголовным судом.

Как известно, "Украинской правде" источник сообщил, что в окружении президента рассматривали вариант выдачи Грузии экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили, против которого там возбуждено уголовное дело.

Саакашвили получил гражданство Украины 29 мая 2015.

Александр Шумилин, УП

Темы: Луценко Саакашвили Грузия
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