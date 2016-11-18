Луценко об экстрадиции Саакашвили в Грузию: Мы своих не выдаем

Генпрокурор Юрий Луценко опроверг информацию, что Михеила Саакашвили могут выдать Грузии.



Об этом в пятницу сказал генпрокурор Юрий Луценко.



"Украина своих граждан другим странам не выдает. Точка", - сказал он.



Также он сообщил, что в воскресенье отправляется в Гаагу на встречу с Международным уголовным судом.



Как известно, "Украинской правде" источник сообщил, что в окружении президента рассматривали вариант выдачи Грузии экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили, против которого там возбуждено уголовное дело.



Саакашвили получил гражданство Украины 29 мая 2015.



Александр Шумилин, УП