Луценко об экстрадиции Саакашвили в Грузию: Мы своих не выдаем
Пятница, 18 ноября 2016, 13:30
Генпрокурор Юрий Луценко опроверг информацию, что Михеила Саакашвили могут выдать Грузии.
Об этом в пятницу сказал генпрокурор Юрий Луценко.
"Украина своих граждан другим странам не выдает. Точка", - сказал он.
Также он сообщил, что в воскресенье отправляется в Гаагу на встречу с Международным уголовным судом.
Как известно, "Украинской правде" источник сообщил, что в окружении президента рассматривали вариант выдачи Грузии экс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили, против которого там возбуждено уголовное дело.
Саакашвили получил гражданство Украины 29 мая 2015.
Александр Шумилин, УП