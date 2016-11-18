Луценко про екстрадицію Саакашвілі до Грузії: Ми своїх не видаємо
П'ятниця, 18 листопада 2016, 13:30
Генпрокурор Юрій Луценко спростував інформацію, що Міхеіла Саакашвілі можуть видати Грузії.
Про це у п'ятницю сказав генпрокурор Юрій Луценко.
"Україна своїх громадян іншим країнам не видає. Крапка", - сказав він.
Також він повідомив, що у неділю вирушає до Гааги на зустріч із Міжнародним кримінальним судом.
Як відомо, "Українській правді" джерело повідомило, що у оточенні президента розглядали варіант видачі Грузії екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі, проти якого там відкрито кримінальну справу.
Саакашвілі отримав громадянство України 29 травня 2015 року.
Олександр Шумілін, УП