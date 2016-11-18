МВФ требует посадить украинских чиновников-коррупционеров

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Пятница, 18 ноября 2016, 15:02

Международный валютный фонд отмечает, что несмотря на определенный прогресс в борьбе с коррупцией в Украине, до сих пор не задержаны высокопоставленные чиновники-коррупционеры.

Об этом говорится в заявлении миссии, обнародованном в пятницу.

"В то время как был достигнут определенный прогресс в создании новых институтов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, а также публикации деклараций активов должностных лиц высокого уровня... ощутимых результатов в преследовании и осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и изъятия доходов от коррупции до сих пор не достигнуто", - говорится в заявлении миссии.

"Власть должна оставаться единой в своей решимости продолжать продвигать реформы, сопротивляясь давлению популистов и преодолевая сопротивление со стороны заинтересованных кругов. Решающие шаги особенно необходимо принять для борьбы с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемой препятствием для ведения бизнеса в Украине", - добавили в МВФ.

Международный валютный фонд призывает Украину принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год.

Украинская правда

Темы: МВФ коррупция
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Комментарии — 4
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IP: 178.62.238.---petrius18.11.2016 16:28
Пока у власти старые политики с их мозгами глистов и повадками крыс -- перемены к лучшему будут идти только под яростным давлением общественных активистов и Запада. У власти сейчас вместо отмороженных урок, оказались менее наглые мошенники, разница между ними лишь внешняя - вторые менее нагло грабят свой народ, но суть одна. Надежда на давление со стороны активистов и всех неравнодушных людей в Украине и за её пределами. Порошенко и большинство нынешних политиков должно уйти после следующих выборов.
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IP: 46.133.109.---Naim18.11.2016 16:23
Так как финансирование идет через министерства, первыми должны сесть министры!
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IP: 159.224.186.---vitaliy4918.11.2016 15:08
Так что.... это они сами друг друга будут садить...???
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га18.11.2016 15:06
Ті інститути не для того створювались, щоб високопосадових корупціонерів саджати, а щоб "західні партнери" від нас відчепились.
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