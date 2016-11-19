В ГПУ объяснили, почему Порошенко дал показания "не по графику"

Следователи ГПУ получили показания президента Петра Порошенко по "делу Майдана" 18 ноября, а не 29, как планировалось, из-за графика главы государства, его ответы будут учитываться в ходе следствия.

Об этом 19 ноября в эфире телеканала "112 Украина" сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Принципиальное согласие (Порошенко на допрос) было получено ранее, вся проблема была в "окне" - времени, которое президент может выделить для допроса. Вчера такая возможность появилась, мы ею воспользовались, не дожидаясь 29 ноября", - отметил Горбатюк. Он добавил, что важен "сам факт допроса, а не дата, когда он был проведен".

Также Горбатюк отметил, что во время дачи показаний президенту были "поставлены вопросы, касающиеся событий на Майдане и свидетелем которых он был, и получены ответы на них".

"Эти ответы будут учитываться в ходе следствия", - добавил он.

"В ходе расследования появляются новые имена, новые подозреваемые, но говорить о каких-либо планируемых задержаниях пока нельзя - все зависит от собранных доказательств для задержания или сообщении о подозрении", - отметил Горбатюк.

Он напомнил, что в настоящее время в суд направлены обвинительные акты относительно более 150 лиц.

"В судах еженедельно происходят разбирательства по делам и по 20 февраля (2014), и по 30 ноября - в отношении главы КГГА и 4 "беркутовцев", и по 1 декабря, и по событиям января 2014-го, и штурма Майдана", - пояснил Горбатюк.

По словам начальника департамента ГПУ, судебные заседания часто происходят не быстро, что связано с несколькими причинами.

"Это и большое количество пострадавших и свидетелей, которых нужно допросить, и отсутствие конечного решения по делам ... Есть много случаев нежелания судей рассматривать (такие) дела, поэтому существуют безосновательны самоотводы, изменение подследственности. безосновательные возвращения обвинительных актов прокурору ... Наблюдается ситуация, которая указывает на нежелание рассматривать эти производства", - добавил он.

Говоря о ряде высокопоставленных чиновников, которых в ближайшее время могут допросить, Горбатюк сообщил: "Есть ряд лиц, вызванных на допрос".

"Их фамилии - в списке следователя ГПУ .... Единственное что могу сказать - длительное время на допрос не является по вызовам Геннадий Москаль, которого мы неоднократно приглашали", - сообщил он и добавил, что официальных объяснений от него о причинах неявки не поступало.

Как известно, 19 ноября в пресс-службе главы государства сообщили, что Петр Порошенко дал показания по делу о преступлениях против активистов Евромайдана. По данным СМИ и источников в ГПУ, допрос длился около 6 часов.

Украинская правда