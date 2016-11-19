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У ГПУ пояснили, чому Порошенко дав свідчення "не за графіком"

Субота, 19 листопада 2016, 17:01
У ГПУ пояснили, чому Порошенко дав свідчення не за графіком

Слідчі ГПУ отримали свідчення президента Петра Порошенка у "справі Майдану" 18 листопада, а не 29, як планувалося, через графік глави держави, його відповіді будуть враховуватися у ході слідства. 

Про це 19 листопада в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник департамента спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

"Принципова згода (Порошенка на допит) була отримана раніше, уся проблема була у "вікні" - часі, який президент може виділити для допиту. Вчора така можливість з'явилася, ми нею скористалися, не очікуючи 29 листопада", - зазначив Горбатюк.  Він додав, що важливий "сам факт допиту, а не дата, коли його було здійснено".  

Також Горбатюк зазначив, що під час надання свідчень президенту було "поставлено запитання, які стосуються подій на Майдані і свідком яких він був, та отримано відповіді на них". 

"Ці відповіді будуть враховуватися у ході слідства", - додав він.

"Під час розслідування з'являються нові імена, нові підозрювані, але говорити про якісь плановані затримання наразі не можна - все залежить від зібраних доказів для затримання чи повідомлення про підозру", - зауважив Горбатюк. 

Він нагадав, що  наразі до суду спрямовано обвинувальні акти щодо понад 150 осіб.

"У судах щотижнево відбуваються розгляди по справах і щодо 20 лютого (2014 року), і щодо  30 листопада - щодо голови КМДА та 4 "беркутівців", і щодо 1 грудня, і по подіях січня 2014-го, і штурму Майдана", - пояснив Горбатюк. 

За словами начальника департамента ГПУ,  судові засідання часто відбуваються не швидко, що пов'язано з кількома причинами. 

"Це і велика кількість потерпілих і свідків, яких треба допитати, і відсутність кінцевого рішення у справах... Є багато випадків небажання суддів розглядати (такі) справи, тому існують безпідставні самовідводи, зміна підсудності, безпідставні повернення обвинувальних актів прокурору... Спостерігається ситуація, яка вказує на небажання розглядати ці провадження", - додав він.  

Говорячи про низку високопосадовців, яких найближчим часом можуть допитати, Горбатюк повідомив: "Є ряд осіб, які викликані на допит". 

"Їх прізвища - у списку слідчого ГПУ.... Єдине що можу сказати - що тривалий час на допит не з'являється за викликами Геннадій Москаль, якого  ми неодноразово запрошували", - повідомив він і додав, що офіційних пояснень від нього про причини неявки не надходило. 

Як відомо, 19 листопада у прес-службі глави держави повідомили, що Петро Порошенко дав свідчення у справі про злочини проти активістів Євромайдану. За даними ЗМІ та джерел у  ГПУ, допит тривав близько 6 годин. 

Українська правда 

Теми: ПорошенкоГенпрокуратураМайдан
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