Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю

Україна не торгуватиме територіальною цілісністю заради будь-якого роду нейтралітету.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у ході міжнародного форуму з питань безпеки HISF-2016, який проходить 18-20 листопада у Галіфаксі (Канада).

@IKlympush: Ukraine will not trade territorial integrity for any sort of neutrality". #HISF2016 pic.twitter.com/NeR6OklKK7