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Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю

Субота, 19 листопада 2016, 21:46

Україна не торгуватиме територіальною цілісністю заради будь-якого роду нейтралітету.  

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе у ході міжнародного форуму з питань безпеки HISF-2016, який проходить 18-20 листопада у Галіфаксі (Канада). 

У ході панельної дискусії "NATO: Necessary", участь у якій взяли також заступник Генсека НАТО  Роуз Геттемюллер, президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович та сенатор США Джин Шахін, Климпуш-Цинцадзе зазначила, що реакція Заходу на незаконну анексію Криму Росією була занадто слабкою та "вартість" відмови США від України буде величезною, перш за все -  для Заходу.

За її словами, розрив з Україною  в угоду РФ підірве довіру міжнародної спільноти до гарантій безпеки, а захист суверенітету України "має важливе значення для захисту глобального нерозповсюдження (ядерної зброї)". 

На питання, чи в Україні дійсно очікують, що президент РФ Володимир Путін спробує посилити свої позиції в Україні попри досягнуті домовленості про перемир'я ще до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе зазначила: "Ми напоготові будь-якої миті". 

Українська правда 

Теми: НАТОДонбасРосія
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