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Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью

Суббота, 19 ноября 2016, 21:46

Украина не будет торговать территориальной целостностью ради какого-либо нейтралитета.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе международного форума по вопросам безопасности HISF-2016, который проходит 18-20 ноября в Галифаксе (Канада).

В ходе панельной дискуссии "NATO: Necessary", участие в которой приняли также заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, президент Хорватии Грабар-Китарович и сенатор США Джин Шахин, Климпуш-Цинцадзе отметила, что реакция Запада на незаконную аннексию Крыма Россией была слишком слабой и цена отказа США от Украины будет огромной, прежде всего - для Запада.

По ее словам, разрыв с Украиной в угоду РФ подорвет доверие международного сообщества к гарантиям безопасности, а защита суверенитета Украины "имеет важное значение для защиты глобального нераспространения (ядерного оружия)".

На вопрос, действительно ли в Украине ожидают, что президент РФ Владимир Путин попытается усилить свои позиции в Украине, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе отметила: "Мы наготове в любой момент".

Украинская правда

Темы: НАТОДонбассРосcия
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