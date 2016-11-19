Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью

Украина не будет торговать территориальной целостностью ради какого-либо нейтралитета.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе международного форума по вопросам безопасности HISF-2016, который проходит 18-20 ноября в Галифаксе (Канада).

@IKlympush: Ukraine will not trade territorial integrity for any sort of neutrality". #HISF2016 pic.twitter.com/NeR6OklKK7 — Sevgil Musaieva (@SMusaieva) November 19, 2016

В ходе панельной дискуссии "NATO: Necessary", участие в которой приняли также заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, президент Хорватии Грабар-Китарович и сенатор США Джин Шахин, Климпуш-Цинцадзе отметила, что реакция Запада на незаконную аннексию Крыма Россией была слишком слабой и цена отказа США от Украины будет огромной, прежде всего - для Запада.

По ее словам, разрыв с Украиной в угоду РФ подорвет доверие международного сообщества к гарантиям безопасности, а защита суверенитета Украины "имеет важное значение для защиты глобального нераспространения (ядерного оружия)".

На вопрос, действительно ли в Украине ожидают, что президент РФ Владимир Путин попытается усилить свои позиции в Украине, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, Климпуш-Цинцадзе отметила: "Мы наготове в любой момент".

Украинская правда