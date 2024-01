Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью

Украина не будет торговать территориальной целостностью ради какого-либо нейтралитета.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе международного форума по вопросам безопасности HISF-2016, который проходит 18-20 ноября в Галифаксе (Канада).

@IKlympush: Ukraine will not trade territorial integrity for any sort of neutrality". #HISF2016 pic.twitter.com/NeR6OklKK7