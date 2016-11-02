Гройсман хочет выгнать чиновников из набсовета "Укрзализныци"

Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости изменения наблюдательного совета "Укрзализныци" и назначения в него отраслевых экспертов.

Об этом во время заседания Кабмина в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман после выступления руководитель "Укрзализныцы" Войцеха Бальчуна.

"Мы должны обеспечить поддержку инициатив, которые дадут компании стать прозрачной, открытой... Для этого нам нужно усилить менеджмент, дать нормальную возможность им развиваться, изменить быстро наблюдательный совет на независимый, профессиональный, и пусть он оценивает, как работает менеджмент и вносит предложения по изменению или назначения менеджмента", - сказал он.

"Корпоратизация важна тогда, когда независимая наблюдательный совет, а не наблюдательный совет из чиновников. Что они в этом разбираются? Мы должны нанять лучших из лучших в тех или иных сферах, которые будут выстраивать государственный бизнес", - сказал он.

Он заявил, что готов поддерживать план Бальчуна.

"Я готов уничтожать любую мафию, которая может приближаться к "Укрзализныце", - сказал он.

По словам Гройсмана "Укрзализныця" обречена быть "успешной" и "миллиардером".

"Но хронически компания окутана коррупцией, неэффективностью и воровством, доведена до ручки", - сказал он.

Гройсман заявил, что саботаж не позволяет принимать быстрые и эффективные решения.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина" во вторник вечером министр инфраструктуры Владимир Емельян в эфире одного из телеканалов заявил, что его критика Бальчуна касается только темпов работы руководителя "Укрзализныци".

Ранее в СМИ появлялась информация о критике работы Балчуна со стороны министра.

В интервью порталу "Центр транспортных стратегий" Балчун выразил некоторое недовольство и непонимание такой критики.

"Кроме официальных заявлений, есть еще и другая сфера... Когда министр на встрече с журналистами off the record говорит, что очень недоволен моей работой... И если я об этом знаю, то это означает, что информация подается для того, чтобы она всплыла. Или же, когда происходят встречи с инвесторами и представителями американского бизнеса, то подается тот же текст... я человек компромисса и приложу все усилия для того, чтобы найти диалог с МИУ... Но я некомфортно себя чувствую, когда за моей спиной идет информация, что МИУ недовольно моей работой", - отмечал Балчун.

Украинская правда