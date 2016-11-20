Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Не допущу внутрішніх конфліктів в Україні

Неділя, 20 листопада 2016, 14:00
Порошенко: Не допущу внутрішніх конфліктів в Україні

Президент Петро Порошенко заявляє, що не допустить сценарію гострих внутрішніх конфліктів в Україні, які зроблять її незахищеною перед зовнішньою агресією.

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня гідності та Свободи.

"Ворог не лише атакує Україну ззовні, але й розхитує нас зсередини. Метою Кремля є постійна  внутрішня дестабілізація, анархія, отаманщина. Дострокові вибори в Україні і посилення позицій проросійських сил в новому парламенті. А далі – ревізія європейського курсу. А ще потім - повна зміна зовнішньополітичного вектору держави. У фіналі - повернення України в імперське стійло", - заявив Порошенко.

"Якщо піти шляхом гострих внутрішніх конфліктів, можна дуже швидко кинути країну у прірву хаосу і безладу, зробити незахищеною перед зовнішньою агресією. Як президент я не допущу такого сценарію", - підкреслив він.

Водночас президент закликав "не таврувати всіх без розбору учасників масових акцій".

"Зрозуміло, що у людей є підстави для невдоволення і кожний вільний громадянин у вільній Україні має невід’ємне право на протест. Саме демократія та свобода стали очевидними здобутками Революції Гідності", - запевнив Порошенко.

За його словами, щоб уникнути дефолту та катастрофи, уряд не мав жодного іншого виходу, як вдатися до жорстких та непопулярних заходів в економіці

"Критично важливою для нас була і все ще залишається підтримка Міжнародного валютного фонду. А Фонд ніколи не виписує солодких ліків. Тож я розумію, що, ми зробили мимоволі боляче мільйонам родин. За це не гріх і перепросити. Але я впевнений, що незабаром ефективність вжитих заходів відчуватиме все більша й більша кількість людей", - зазначив президент. 

Він вважає, що "наш економічний організм вже виписано із реанімації і демонструє ознаки одужання".

Порошенко зазначив, що проблем проглядається ще чимало, і він не збираюся прикрашати дійсність.

"Але не можу не поділитися своїм чітким баченням, що найскладніше в економіці ми пережили і все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною", - підкреслив він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
15:51
Франківщина шукає охочих будувати укріплення на Донеччині: обіцяють бронь
15:39
У Борисполі покарають чоловіка, чий пес гуляв без намордника і покусав дітей
15:37
НАТО: Удари США і Британії по силах хуситів були оборонними
15:37
Закриття кордону Фінляндії: 11 іранців прослизнули "через хащі" з боку Росії
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив Британії війною
Усі новини...
Реклама: