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Порошенко: Не допущу внутренних конфликтов в Украине

Воскресенье, 20 ноября 2016, 14:00
Порошенко: Не допущу внутренних конфликтов в Украине

Президент Петр Порошенко заявляет, что не допустит сценария острых внутренних конфликтов в Украине, которые сделают ее незащищенной перед внешней агрессией.

Об этом говорится в его обращении по случаю Дня достоинства и Свободы.

"Враг не только атакует Украину извне, но и расшатывает нас изнутри. Целью Кремля является постоянная внутренняя дестабилизация, анархия, атаманщина. Досрочные выборы в Украине и усиление позиций пророссийских сил в новом парламенте. А дальше - ревизия европейского курса. А еще дальше - полная смена внешнеполитического вектора государства. В финале - возвращение Украины в имперское стойло", - заявил Порошенко.

"Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария", - подчеркнул он.

В то же время президент призвал "не ставить клеймо на всех без разбора участников массовых акций".

"Понятно, что у людей есть основания для недовольства и каждый свободный гражданин в свободной Украине имеет неотъемлемое право на протест. Именно демократия и свобода стали очевидными достижениями революции Достоинства", - сказал Порошенко.

По его словам, чтобы избежать дефолта и катастрофы, правительство не имело никакого другого выхода, как прибегнуть к жестким и непопулярным мерам в экономике.

"Критически важной для нас была и все еще остается поддержка Международного валютного фонда. А Фонд никогда не выписывает сладких лекарств. Поэтому я понимаю, что мы сделали невольно больно миллионам семей. За это не грех и извиниться. Но я уверен, что вскоре эффективность принятых мер будет чувствовать все большее и большее количество людей", - отметил президент.

Он считает, что "наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления".

Порошенко отметил, что проблем просматривается еще немало, и он не собирается приукрашивать действительность.

"Но не могу не поделиться своим четким видением, что самое сложное в экономике мы пережили и все будет в порядке, если мы с вами не позволим отдельным политиканам обнулить результат, достигнутый такой дорогой ценой", - подчеркнул он.

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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