Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 20:24

Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ходе короткой беседы на саммите АТЭС обсудили перспективы урегулирования конфликтов в Украине и в Сирии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно сообщению, лидеры пообщались перед открытием сессии саммита АТЭС.

"Они стояли в стороне друг от друга вместе с помощниками, прежде чем пожали руки, после чего сели за стол. В Белом доме заявили, что беседа длилась четыре минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что репортеры, присутствующие на месте события, не слышали, о чем говорили лидеры.

В Белом доме заявили, что Обама призвал Путина поддержать обязательства России в рамках Минской соглашения, направленной на прекращение конфликта в Украине.

"Обама также призвал госсекретаря США Джона Керри и главу МИД РФ Сергея Лаврова продолжать работу в рамках инициатив с другими странами для улучшения ситуации в Сирии", -  говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США выразили сожаление в связи с отсутствием прогресса по урегулированию конфликта в Украине и договорились о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран для поиска решения сирийской проблемы.

"Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса в отношении Украины. Вместе с тем было подчеркнуто, что два месяца, которые остались (до инаугурации новоизбранного президента США 20 января) необходимо использовать для продолжения поисков для сирийского урегулирования. В этом контексте договорились, что Лавров и Керри продолжат контакты", - отметил Песков.

Как известно, ранее Песков сообщил, что Обама и Путин коротко пообщались "на полях" саммита АТЭС.

Украинская правда

Темы: Донбасс Путин США Минские соглашения
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