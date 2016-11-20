Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск

Воскресенье, 20 ноября 2016, 19:24
Обама во время совсем короткой беседы призвал Путина выполнять Минск

Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин в ходе короткой беседы на саммите АТЭС обсудили перспективы урегулирования конфликтов в Украине и в Сирии.

Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Согласно сообщению, лидеры пообщались перед открытием сессии саммита АТЭС.

"Они стояли в стороне друг от друга вместе с помощниками, прежде чем пожали руки, после чего сели за стол. В Белом доме заявили, что беседа длилась четыре минуты", - говорится в сообщении. Отмечается, что репортеры, присутствующие на месте события, не слышали, о чем говорили лидеры.

В Белом доме заявили, что Обама призвал Путина поддержать обязательства России в рамках Минской соглашения, направленной на прекращение конфликта в Украине.

"Обама также призвал госсекретаря США Джона Керри и главу МИД РФ Сергея Лаврова продолжать работу в рамках инициатив с другими странами для улучшения ситуации в Сирии", -  говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США выразили сожаление в связи с отсутствием прогресса по урегулированию конфликта в Украине и договорились о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран для поиска решения сирийской проблемы.

"Президенты выразили сожаление, что не удалось достичь прогресса в отношении Украины. Вместе с тем было подчеркнуто, что два месяца, которые остались (до инаугурации новоизбранного президента США 20 января) необходимо использовать для продолжения поисков для сирийского урегулирования. В этом контексте договорились, что Лавров и Керри продолжат контакты", - отметил Песков.

Как известно, ранее Песков сообщил, что Обама и Путин коротко пообщались "на полях" саммита АТЭС.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассПутинСШАМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: