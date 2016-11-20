В НАТО признали: Агрессия РФ - главный фактор дестабилизации безопасности в мире

00
1
Воскресенье, 20 ноября 2016, 21:38

Россия официально признана агрессором, агрессия РФ против Украины признана главным фактором дестабилизации ситуации безопасности в мире.

Как сообщила 20 ноября нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, соответствующее решение содержится в резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания", которая принята на заседании комитета по вопросам гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО.

"Россия официально признана международными организациями агрессором. ... При рассмотрении на Комитете ПА НАТО резолюции беспрекословно было  признано, что агрессия России против Украины является главным фактором дестабилизации ситуации безопасности в мире. В рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора будет решительная поддержка Украины", - отметила Фриз.

Она добавила, что новым фактором, который отныне будет находиться в центре внимания НАТО является "преобразования территории полуострова Крым на фактически новую стратегическую военную базу РФ".

Украинская правда 

Темы: НАТО Росcия Донбасс Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Франция отправит в Эстонию 300 солдат и бронетехнику 20 ноября 2016, 05:06
Климпуш-Цинцадзе: Украина не будет торговать территориальной целостностью 19 ноября 2016, 22:46
Доклад НАТО: РФ присутствует на Донбассе, аннексировала Крым, нарушает "Минск" 19 ноября 2016, 16:20
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 22:01
Тепер, коли повністю за Т. Шевченко "німець" в НАТО, ООН і Гаазі нам вичерпно розказав про нас самих, може ми вже нарешті на юридичному рівні визнаємо очевидні речі: те, що в нас війна з Росією, а не АТО, та те, що всі юридичні суб'єкти цієї країни є для українців воєнним ворогом?
А за визнанням звичайно мають бути зроблені всі логічні кроки, що з цього визнання випливають та передбачені міжнародним правом і звичаєм.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Обама во время "совсем короткой" беседы призвал Путина выполнять Минск
Лидер ультраправых Франции Ле Пен возглавляет президентские рейтинги
Порошенко: Не допущу внутренних конфликтов в Украине
Ангела Меркель вновь будет баллотироваться на пост канцлера
Все новости
Бокал за здоровье

Ученые сообщили хорошие новости о влиянии алкоголя на сердце

Истории о бизнесе

Почему украинскую косметику PeNa хранят только в холодильнике