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В НАТО визнали: Агресія РФ - головний фактор дестабілізації безпеки у світі

Неділя, 20 листопада 2016, 20:38
В НАТО визнали: Агресія РФ - головний фактор дестабілізації безпеки у світі

Росія офіційно визнана агресором, агресія РФ проти України визнана головним фактором дестабілізації безпекової ситуації у світі.

Як повідомила 20 листопада нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Ірина Фріз, відповідне рішення міститься у резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування", яку ухвалено на засіданні комітету з питань громадянського виміру безпеки Парламентської Асамблеї НАТО. 

"Росія офіційно визнана міжнародними організаціями агресором. ... Під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції беззаперечно було визнано агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації у світі. В рамках обговорення резолюції досягнуто рішення про те, що однією з форм реагування на дії агресора буде рішуча підтримка України", - зазначила Фріз.

Вона додала, що новим чинником, який відтепер перебуватиме у центрі уваги НАТО є "перетворення території півострова Крим на фактично нову стратегічну військову базу РФ".

Українська правда 

Теми: НАТОРосіяДонбасКрим
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