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В НАТО признали: Агрессия РФ - главный фактор дестабилизации безопасности в мире

Воскресенье, 20 ноября 2016, 20:38
В НАТО признали: Агрессия РФ - главный фактор дестабилизации безопасности в мире

Россия официально признана агрессором, агрессия РФ против Украины признана главным фактором дестабилизации ситуации безопасности в мире.

Как сообщила 20 ноября нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, соответствующее решение содержится в резолюции "Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания", которая принята на заседании комитета по вопросам гражданского измерения безопасности Парламентской Ассамблеи НАТО.

"Россия официально признана международными организациями агрессором. ... При рассмотрении на Комитете ПА НАТО резолюции беспрекословно было  признано, что агрессия России против Украины является главным фактором дестабилизации ситуации безопасности в мире. В рамках обсуждения резолюции достигнуто решение о том, что одной из форм реагирования на действия агрессора будет решительная поддержка Украины", - отметила Фриз.

Она добавила, что новым фактором, который отныне будет находиться в центре внимания НАТО является "преобразования территории полуострова Крым на фактически новую стратегическую военную базу РФ".

Украинская правда 

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Темы: НАТОРосcияДонбассКрым
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