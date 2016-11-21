"Азов" прошел маршем к Администрации президента и ГПУ

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Понедельник, 21 ноября 2016, 15:05

Активисты "Азова" и его партии "Национальный корпус" проводят марш в центре Киева.

Они отправились по улице Институтской на улицу Банковую к Администрации президента.

Проход на Банковую к АП загражден силовиками. Участники акции держали в руках плакаты с вопросами к Порошенко, затем эти вопросы были озвучены в громкоговоритель.

"Политическая партия "Национальный корпус"(лидер - комбат батальона "Азов" Андрей Билецкий - УП) организовала акцию" Задай вопрос президенту ", - прозвучало из громкоговорителя.

Среди вопросов были следующие: "Почему Вы подписали капитуляцию в Минске", "Готовы ли Вы разъяснить, что подписали в Минске", "Почему регионалы - в Раде", "Почему у вас перемирие, а у нас гибнут солдаты", "Как платить за коммуналку","Где стратегия по возврату Крыма"и другие.
 

 
В центре столицы проходит марш азовцев
ФОТО С САЙТА "Азов"

Затем участники акции отправились в Генпрокуратуру.

Стрим журналиста "Громадського ТБ" Богдана Кутепова.

За акцией наблюдал заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Организаторы акции заявляют, что в ней принимают участие около 3 тысяч участников. Данных от правоохранителей пока нет.

Украинская правда

Темы: митинги акции
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Комментарии — 2
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IP: 185.17.127.---archkub21.11.2016 15:55
Політичну партію створили, а відповідей на елементарні питання не знають.
Мінськ підписав Порошенко, щоб отримати підтримку Заходу у в обороні проти російської агресії. Сама Україна проти росії не встояла б.
Регіонали у Раді, тому що за них голосували виборці.
Якщо створюєте партію, то щось пропонуйте...
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IP: 95.133.225.---Brokerman21.11.2016 15:27
Молодцы ребята.. все правильно, покажите власти, что она выборный орган!
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