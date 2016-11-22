Дезертиров задержали на территории, контролируемой Украиной – штаб

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Вторник, 22 ноября 2016, 13:13

Двух дезертиров задержали соответствии с действующим законодательством на территории, контролируемой украинскими властями.

Об этом на брифинге 22 ноября заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

"Этих людей задержали на территории, контролируемой Украиной. Установлено, что это бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые не выполнли соответствующую директиву и не переместились из АР Крым во время оккупации полуострова Российской Федерацией", – сказал полковник.

"Таким образом, они предали военную присягу и по ним есть соответствующие уголовные производства. Задержание произошло в рамках действующего законодательства Украины", – подчеркнул Мотузяник.

По его словам, цель, с которой эти люди пересекали административную границу пока неизвестна.

Имена пока Министерство обороны не разглашает.

В то же время Минобороны РФ ранее называло фамилии Максима Одинцова и Александра Баранова.

СМИ также раскрыли подробности биографий задержанных возле Крыма военных.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, после аннексии полуострова перешли служить в армию.

В России же заявляют, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".

Валентина Романенко, УП

Темы: Крым СБУ армия
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