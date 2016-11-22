СМИ раскрыли подробности из жизни задержанных возле Крыма военных

Задержанные СБУ на админгранице с Крымом военные служили в одной части и были одногодками.

Их данные опубликованы на сайте Миротворец.

Так, Максим Одинцов проходил военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к РФ.

Одинцова (слева) задержали возле Крыма

Одинцов служил в украинском части, а затем перешел к РФ фото со страницы одинцова вконтакте

До оккупации служил в воинской части А1100 (пгт Новофедоровка) на должности: старший воздушный стрелок-pадист вертолетного отряда вертолетной эскадрильи.

На его странице вконтакте есть фото из Питера, датированные октябрем этого года.

Имеет звание прапорщика. Родился 25.04.1983 в Крыму.

Другой задержанный – 33-летний Александр Баранов. Как и Одинцов до оккупации он служил в части А1100 в пгт Новофедоровка на должности планшетист командного пункта полка. Сам же родился в Каневе Черкасской области, живет в Крыму. Звание - младший сержант.

Как известно, в СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в российскую армию.

В России заявляют, что бывших украинских военных, которые изменили присяге, якобы выманили на пункт "Джанкой".