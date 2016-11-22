Гройсман пригрозил фармацевтам на случай дефицита лекарств с 1 января

Цены на лекарства с 1 января 2017 года должны быть справедливыми для граждан, премьер-министр Владимир Гройсман предостерег фармацевтов от создания искусственного дефицита лекарств.

На встрече с представителями фармацевтических компаний во вторник он отметил, что для решения проблем с ценообразованием на лекарства правительство решило упростить регистрацию лекарства и создать систему "референтного ценообразования".

"Нам нужно создавать условия, при которых государство будет эффективно компенсировать часть стоимости лекарств для хронически больных людей. И недавно правительство приняло два решения: о референтном ценообразовании – то есть системе справедливого ценообразования на лекарства, и о введении реальной компенсации и реинбурсации на лекарства для лечения гипертонии, сахарного диабета второго типа и астмы – и мы вводим это с 1 апреля 2017 года", – сказал Гройсман.

"На эти цели мы на изначально предусмотрели 500 миллионов гривен, а также мы преданны идее проведения публичной закупки лекарств через международные организации. И на эти цели государство предусмотрело в следующем бюджете на 2017 год 5,9 миллиарда гривен", – отметил он

"Мы должны в 2017 году получить хорошее качество лекарств в Украине, справедливую цену на эти лекарства, защитить тех хронических больных, которые не могут приобрести себе лекарства, и компенсировать стоимость этих лекарств из госбюджета – на что средства предусмотрены", – добавил премьер.

Он уточнил: 5,9 миллиарда гривны предусмотрены на закупку лекарств для пациентов больниц.

"Я понимаю, что это решение не всем нравится и не все готовы смириться с тем, что настало время, когда все будет абсолютно прозрачно, без коррупционных факторов, без коррупционных проявлении со стороны власти", – сказал Гройсман и призвал фармацевтические компании выступить "провайдерами" реализации справедливого образования цен на лекарства и качества последних.

Он напомнил, что с 1 января 2017 года вступает в силу решение о референтном ценообразовании: "У нас есть месяц или чуть больше – а об этом решении вы знаете не первый день – на то, чтобы провести все необходимые мероприятия для качественного выполнения решений правительства".

Премьер предостерег от создания искусственного дефицита лекарств:

"Они (такие случаи) точно не принесут пользы инициаторам… Если мы будем чувствовать, что кто-то из присутствующих на рынке – а я убежден, что большинство подойдет к этому добросовестно, – пытается создать искусственный дефицит лекарств или недобросовестно выполнять решения, или завышать цены… Ну, у нас не будет иного выхода. Мы будем определять цель – и другого выхода, как достичь этой цели, у нас не будет".

"Принцип будет таков: вижу цель – не вижу препятствий. Я бы очень не хотел, чтобы мы прибегали к таким отношениям. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами построили абсолютно партнерский диалог, в котором люди ощутят эти изменения на собственной жизни, собственном кошельке – что им надо будет тратить, по крайней мере, меньше, чем сегодня", – сказал Гройсман.

В свою очередь, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что в Украине 90% стоимости лекарств оплачивают из кармана пациентов и лишь 10% – за государственные средства через госзакупки.

В мае Гройсман уже заявлял, что чиновники искусственно завысили цены на лекарства в Украине.

Алена Рощенко, УП