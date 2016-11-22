СБУ не исключает, что задержанных военных из Крыма могут обменять

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Вторник, 22 ноября 2016, 15:34

Задержанные у административной границы с Крымом российские военные могут получить по 15 лет тюрьмы.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Так, отвечая на вопрос, будут ли их обменивать, Грицак сказал: "Теоретически все может быть. Сначала их судьбу будет определять следователь, а потом суд".

Он отметил, что задержанных Одинцова и Баранова обвиняют по двум статьям - "дезертирство" и "государственная измена". Закон предусматривает максимальный срок наказания - 15 лет.

Как известно, суд избрал Одинцову и Баранову арест с возможностью внесения залога, одному в 250 тысяч, другому - 350 тыс. гривен.

В СБУ ранее заявили, что задержали на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после аннексии полуострова перешли служить в армию.

В России же заявляют, что бывших украинских военных якобы выманили на пункт "Джанкой".

Темы: Крым СБУ
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