Украинская сторона заявила о своей правоте в инциденте с "Белавиа"

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Вторник, 22 ноября 2016, 16:30

По результатам анализа инцидента с самолетом авиакомпании "Белавиа" и в Службе безопасности Украины и в ГП "Украэрорух" признали действия своих сотрудников соответствующими внутренним и международным нормам.

Об этом говорится в ответах служб на информационные запросы "Українських новин".

Так, в государственном предприятии обслуживания воздушного сообщения Украины ("Украэрорух") сообщили, что провели анализ ситуации.

"Подтверждено, что диспетчер управления воздушным движением действовал в соответствии с международной практикой", – говорится в ответе.

 

В СБУ же отметили, что их сотрудниками вообще не давали никаких указаний диспетчерам.

СБУ была получена информация о возможной угрозе национальной безопасности, о чем тут же сообщили диспетчерам "Украэроруха". Однако к тому времени самолет уже поднялся в воздух. А после проверочных мероприятий было выяснено, что угроза нацбезопасности локализована.

"Во время связи диспетчера с самолетом сотрудники СБУ не находились в диспетчерской и никаких дополнительных указаний не давали. СБУ действовала в рамках компетенции для обеспечения безопасности страны и ее граждан", – говорится в ответе спецслужбы.

 

Как известно, 10 ноября пресс-служба президента Беларуси сообщила, что основной темой телефонного разговора Петра Порошенко и Александра Лукашенко стал инцидент с вылетом самолета авиакомпании "Белавиа", который был возвращен в Киев под угрозой поднятия в воздух истребительной авиации.

В сообщениии также указывалось, что Порошенко в ходе телефонного разговора "извинился перед Лукашенко за инцидент с самолетом "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны".

В то же время, в сообщении о том же разговоре от пресс-службы президента Украины тема самолета "Белавиа" вообще не упоминалась.

Темы: авиа Беларусь
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