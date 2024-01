СБУ: Россия планирует акции в Украине, чтобы отложили "безвиз". Причастен Мартиросян

Россия готовится провести в Украине в ноябре ряд акций со столкновениями, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик на брифинге.

"Служба безопасности и Служба внешней разведки Украины получили оперативные материалы, которые разоблачают планы РФ по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября", – говорится в заявлении двух ведомств.

"Эти разведданные в целом совпадают с содержанием так называемого плана "Шатун" – массива информации, изъятой из почтового ящика советника президента Российской Федерации Владислава Суркова – и свидетельствуют о начале его осуществления", – сказал Дублик.

По замыслу провокаторов, 15 ноября якобы начнется всеукраинская акция протеста банковских вкладчиков, а 17 ноября она продолжится темой повышения тарифов.

По данным СБУ и Внешней разведки, руководит реализацией этого плана первый заместитель Суркова Ардзинба, а контакт с политическими движениями и общественными организациями в Украине, задействованными в акциях "напрямую или вслепую", осуществляет гражданин Армении Мартиросян.

Цель плана – внутренняя дестабилизация, организация досрочных парламентских выборов с целью приведения ко власти пророссийских сил и ревизии внешнеполитического курса Украины.

Спецслужбы зафиксировали выезды отдельных лиц в РФ для получения финансирования и инструкций по проведению акций. Еще Россия рассчитывает использовать "вслепую" ряд движений.

"Старт активных действий запланирован на 15 ноября – со всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков. С 17 ноября основной акцент протестных акций смещается на вопрос повышения тарифов", – заявил Дублик.

"Протест" должен перерасти в блокирование правительственных структур, с расширением претензий и требований к власти. По замыслу российских кураторов, акциям протеста планируется создать видимость массовой поддержки, в частности уже развернута активная агитация в социальных сетях с призывами всяческой помощи "протестантам", – добавил он.

По информации СБУ и СВР, российские "сценаристы" запланировали массовые беспорядки и даже гибель "ряда участников акций протеста".

"Первой контрольно-промежуточной датой определено 24 ноября, когда должен состояться саммит Украина – ЕС, посвященный финализации вопрос о предоставлении Украине безвизового режима", – заявил Дублик и добавил, что цель провокаторов – этот вопрос отложить.

Кроме того, сказал Дублик, на протяжении второй половины ноября – начала декабря планируется проведение сессий нескольких областных советов, которые "под лозунгами децентрализации будут требовать практики договорных отношений" между Кабинетом министров и местными советами.

Ряд областных советов еще раньше принял такое решение, и СБУ известно, "какая из политических сил была инициатором его внесения в повестку дня". Открыто уголовное производство.

"В регионах планируется проведение форумов общин с дальнейшим проведением итогового Всеукраинского форума местных советов. Прямых требований федерализации не предполагается – но избрана стратегия "ползучей эрозии" центральной власти", – предполагают спецслужбы.

Одновременно с дестабилизацией в Киеве Кремль планирует обострение и на фронте, о чем уже свидетельствует усиление напряжения, интенсификации обстрелов до наивысшего за год уровня, провоцирование локальных столкновений, и т.п.

"Цель – загнать украинские власти в тупик и вести наступление с двух сторон – снаружи и внутри. Подчеркиваем, что полученная информация полностью отражена в "Плане первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", подготовленном в АП РФ", – заявил Дублик.

SBU and SZRU Statement about plans of Russian secret services to destabilize situation in Ukraine https://t.co/SgMaJzT9qG