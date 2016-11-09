Арменин, которого сняли с рейса "Белавиа", подал в суд на СБУ

Гражданин Армении Армен Мартиросян обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконными действий Службы безопасности Украины при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев" 21 октября.

Об этом "Українським новинам" сообщил его адвокат Юрий Иващенко.

"Суть иска – незаконный возврат воздушного судна, незаконное снятие пассажира с борта самолета, противоправный досмотр по процедуре таможенного досмотра. Фактически произошло задержание иностранного гражданина", заявил он.

По словам Иващенко, также направлен ряд запросов в "Белавиа" для установления суммы убытков, понесенных компанией в результате вынужденного возвращения самолета обратно в аэропорт.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении Армена Мартиросяна.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

В интервью белорусскому изданию TUT.by, Мартиросян сообщил, что у него искали накопитель информации, но не нашли.

Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества".