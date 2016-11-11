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Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с "Белавиа"

Пятница, 11 ноября 2016, 01:46
Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с Белавиа

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора извинился перед президентом Беларуси Александром Лукашенко за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".

Об этом сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Петр Порошенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны",  - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

При этом на официальном сайте украинского президента также есть новость о разговоре Порошенко и Лукашенко, однако о принесенных извинениях в ней не упоминается.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином АрменииАрмена Мартиросяна.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества". 

Темы: ПорошенкоЛукашенко
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