У Пинчука объяснили, на что давали деньги Трампу

Украинский олигарх Виктор Пинчук выделял $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для организации его выступления в рамках конференции.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе Пинчука.

"Выплата фонду новоизбранного президента Трампа была в поддержку видеосвязи на конференции Ежегодной ялтинской европейской стратегии, которую Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) - неправительственная организация, основанная Пинчуком - ежегодно организует в сентябре в Украине", - сказано в сообщении.

Указывается, что Пинчук встретился с Трампом несколько лет назад в Нью-Йорке и предложил выступить.

Как известно, американское издание Fast Company, сообщил, что украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон выделял средства и её сопернику Дональду Трампу.

Украинская правда