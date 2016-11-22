У Пинчука объяснили, на что давали деньги Трампу

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Вторник, 22 ноября 2016, 18:42

Украинский олигарх Виктор Пинчук выделял $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для организации его выступления в рамках конференции.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе Пинчука.

"Выплата фонду новоизбранного президента Трампа была в поддержку видеосвязи на конференции Ежегодной ялтинской европейской стратегии, которую Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) - неправительственная организация, основанная Пинчуком - ежегодно организует в сентябре в Украине", - сказано в сообщении.

Указывается, что Пинчук встретился с Трампом несколько лет назад в Нью-Йорке и предложил выступить.

Как известно, американское издание Fast Company, сообщил, что украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон выделял средства и её сопернику Дональду Трампу.

Украинская правда

Темы: Пинчук Трамп деньги
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