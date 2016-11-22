Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Пинчука объяснили, на что давали деньги Трампу

Вторник, 22 ноября 2016, 17:42

Украинский олигарх Виктор Пинчук выделял $150 тисяч фонду нового президента США Дональду Трампу для организации его выступления в рамках конференции.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе Пинчука.

"Выплата фонду новоизбранного президента Трампа была в поддержку видеосвязи на конференции Ежегодной ялтинской европейской стратегии, которую Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) - неправительственная организация, основанная Пинчуком - ежегодно организует в сентябре в Украине", - сказано в сообщении.

Указывается, что Пинчук встретился с Трампом несколько лет назад в Нью-Йорке и предложил выступить.

Как известно, американское издание Fast Company, сообщил, что украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон выделял средства и её сопернику Дональду Трампу.

Украинская правда

Темы: ПинчукТрампденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Пинчук
Необоснованно повышали цены: АМКУ возбудил дело против группы "Интерпайп" Пинчука
"Интерпайп" Пинчука начал выпускать новый тип колес для рынка ЕС
Виктор Пинчук, находясь в Киеве, объявил РФ виновной в геноциде украинцев
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: