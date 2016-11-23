В Казахстане предложили назвать столицу в честь Назарбаева
Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.
Об этом сообщает Би-Би-Си.
"Я считаю, что Астана заслуживает, чтобы этот город носил имя первого президента Республики Казахстан - создателя, основателя города. Есть мировая такая история, и я думаю, что наш народ этого заслуживает", - сказал Султанов.
Депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.
По словам депутата мажилиса Павла Казанцева, решение о переименовании столицы Казахстана может быть принято в течение месяца.
Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов заявил, что допускает возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: закрепить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.
Экс-пресс-секретарь президента Казахстана и нынешний министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выразил уверенность, что предложения о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан или Назарбаев будут рассмотрены депутатами и главой государства, сообщает Zakon.kz.
"Я думаю, что предложение депутатов будет рассмотрено, и глава государства, как всегда, по этому вопросу примет очень взвешенное решение", — сказал Абаев.
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