В Казахстане предложили назвать столицу в честь Назарбаева

Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Каныш Султанов заявил, что столица Казахстана Астана может быть переименована в Нурсултан в честь президента страны Нурсултана Назарбаева.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

"Я считаю, что Астана заслуживает, чтобы этот город носил имя первого президента Республики Казахстан - создателя, основателя города. Есть мировая такая история, и я думаю, что наш народ этого заслуживает", - сказал Султанов.

Депутат Загипа Балиева предложила переименовать Астану в город Назарбаев.

По словам депутата мажилиса Павла Казанцева, решение о переименовании столицы Казахстана может быть принято в течение месяца.

Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов заявил, что допускает возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: закрепить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.

Экс-пресс-секретарь президента Казахстана и нынешний министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выразил уверенность, что предложения о переименовании столицы государства Астаны в Нурсултан или Назарбаев будут рассмотрены депутатами и главой государства, сообщает Zakon.kz.



"Я думаю, что предложение депутатов будет рассмотрено, и глава государства, как всегда, по этому вопросу примет очень взвешенное решение", — сказал Абаев.