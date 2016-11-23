За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 3 ранены – штаб

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Среда, 23 ноября 2016, 12:37

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военнослужащий погиб, еще 3 бойцов получили ранения.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, трое получили ранения", – сказал полковник.

Как уточнил полковник, 1 боец получил ранение на позиции шахта Бутовка в результате вражеского обстрела, а в Водяном произошло боестолкновение, в результате чего 1 военный погиб, еще 1 ранен.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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