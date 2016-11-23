За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 3 поранено – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовослужбовець загинув, ще 3 бійців зазнали поранення.

Про це на традиційному брифінгу у середу повідомив речник Міністерства оборони Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій 1 український військовий загинув, троє отримали поранення", – сказав полковник.

Як уточнив полковник, 1 боєць отримав поранення на позиції шахта Бутовка внаслідок ворожого обстрілу, а у Водяному сталося бойове зіткнення, в результаті чого 1 військовий загинув, ще 1 поранений.

Валентина Романенко, УП