За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 3 ранены – штаб

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 1 военнослужащий погиб, еще 3 бойцов получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный погиб, трое получили ранения", – сказал полковник.

Как уточнил полковник, 1 боец получил ранение на позиции шахта Бутовка в результате вражеского обстрела, а в Водяном произошло боестолкновение, в результате чего 1 военный погиб, еще 1 ранен.



Валентина Романенко, УП