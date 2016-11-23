Волонтеры создали масштабную базу данных про армию РФ на Донбассе
Международная волонтерская разведывательная сообщество InformNapam создала базу данных с доказательствами участия кадровых военных России в войне против Украины.
Об этом сообщает сайт InformNapam.
Указывается, что в ней собраны доказательства, которые были получены в течение 2 лет.
"Сейчас волонтеры InformNapalm смогли идентифицировать военнослужащих из 75 российских воинских частей, переправлялись в Украину по приказу своего командования", - сказано в сообщении.
База данных расследований InformNapalm содержится по ссылке.
Отмечается, что каждое исследование имеет от 5 до 20 языковых переводов, в том числе на украинском, английском, немецком, французском и многих других языках.
Украинская правда
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Замечательно что этим кто-то досконально и серьёзно занимается. Все преступления и ложь кремлёвскогорежима должны быть задокументированы.