Волонтеры создали масштабную базу данных про армию РФ на Донбассе

Международная волонтерская разведывательная сообщество InformNapam создала базу данных с доказательствами участия кадровых военных России в войне против Украины.

Об этом сообщает сайт InformNapam.

Указывается, что в ней собраны доказательства, которые были получены в течение 2 лет.

"Сейчас волонтеры InformNapalm смогли идентифицировать военнослужащих из 75 российских воинских частей, переправлялись в Украину по приказу своего командования", - сказано в сообщении.

База данных расследований InformNapalm содержится по ссылке.

Отмечается, что каждое исследование имеет от 5 до 20 языковых переводов, в том числе на украинском, английском, немецком, французском и многих других языках.

Также англоязычная версия видео впервые была представлена на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле 19 ноября 2016.

Украинская правда