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Волонтери створили масштабну базу даних про армію РФ на Донбасі

Середа, 23 листопада 2016, 12:30

Міжнародна волонтерська розвідувальна спільнота InformNapam створила базу даних з доказами участі кадрових військових Росії у війні проти України.  

Про це повідомляє сайт InformNapam.

Вказується, що у ній зібрані докази, що були виявлені протягом 2 років.

"Наразі волонтери InformNapalm змогли ідентифікувати військовослужбовців з 75 російських військових частин, які переправлялися до України за наказом свого командування", - сказано у повідомленні.

База даних розслідувань InformNapalm міститься за посиланням.

Зазначається, що кожне дослідження має від 5 до 20 мовних перекладів, в тому числі українською, англійською, німецькою, французькою та багатьма іншими мовами.

Також англомовна версія цього відео вперше була представлена на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Стамбулі 19 листопада 2016.

Українська правда

Теми: ДонбасАТОРосія
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