Половина "беркутовцев", разгонявших Майдан, до сих пор работают – Горбатюк

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Среда, 23 ноября 2016, 15:50

Около половины бойцов спецподразделения "Беркут", которые принимали участие в избиении людей на Майдане, продолжают работать в спецподразделениях полиции.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он отметил, что в разгоне Майдана в ночь на 30 ноября 2013 года принимали участие 290 бойцов, из них 200 – из киевского подразделения.

"Основную противоправную деятельность оказывали представители киевского "Беркута". Личности всех установлены. Единственное что – ни один из исполнителей именно избиения не идентифицирован", – сказал Горбатюк, добавив, что где-то половина из них до сих пор работают.

Он также добавил, что ни один "беркутовец" не признал, что бил людей и не стал свидетельствовать против своих коллег.

Горбатюк напомнил, что руководителем полка до сих пор работает Андрей Дидюк, который одновременно является подсудимым по этим делам.

Он также добавил, что на своих должностях остаются и те силовики, которые принимали участие в избиениях 1 декабря возле Администрации президента.

"Да (работают). Подчиненные упомянутых лиц. Те, кто привлечены к ответственности, не работают. А подчиненные, которые непосредственно били, но не идентифицированы – в своем большинстве продолжают работать", – сказал Горбатюк.

Украинская правда

Темы: Беркут Майдан
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Комментарии — 3
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IP: 78.37.36.---Vadim Slutsky23.11.2016 17:14
Ну, что ж тут такого. Те, которые расстреливали людей из снайперского оружия, тоже трудятся на прежних должностях, а кто-то и повышение заслужил. Вполне естественно. Порошенок ведь прямой преемник Януковича. Разницы, по сути, никакой.
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IP: 93.75.36.---formalin23.11.2016 16:33
Ну-ну... Підсудний мент керує полком ментів-бандитів, і влада вважає це нормальним явищем??? Та всі вони мали б бути звільнені за виконання злочинних наказів та неправомірні дії ще весною 2014, і всі під суд за бандитизм!
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IP: 195.230.155.---Kontrolor23.11.2016 16:32
Впевнений, що нова влада, швидше за все через Авакова (а той через свого підлеглого), запевнила беркутівців, що замнуть справу, за умови, що ті, в разі необхідності, знову будуть використані як мясники. Не виганяти ж таких "профі" на вулицю, тим більше не судити ж їх, бо це змусить задуматись інших чи варто захищати тих, кого люди готові люструвати народними методами.
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