Половина "беркутівців", які розганяли Майдан, досі працюють – Горбатюк

Близько половини бійців спецпідрозділу "Беркут", які брали участь в побитті людей на Майдані, продовжують працювати в спецпідрозділах поліції.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив керівник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що в розгоні Майдану в ніч на 30 листопада 2013 року брали участь 290 бійців, з них 200 – з київського підрозділу.

"Основну протиправну діяльність чинили представники київського "Беркуту". Особи всіх встановлені. Єдине що – жоден з виконавців саме побиття не ідентифікований", – сказав Горбатюк, додавши, що десь половина з них досі працює.

Він також додав, що жоден "беркутівець" не визнав, що бив людей і не став свідчити на своїх колег.

Горбатюк нагадав, що керівником полку досі працює Андрій Дидюк, який водночас є підсудним у цих справах.

Він також додав, що на своїх посадах залишаються і ті силовики, які брали участь у побиттях 1 грудня біля Адміністрації президента.

"Так (працюють). Підлеглі згаданих осіб. Ті, хто притягнуті до відповідальності, не працюють. А підлеглі, які безпосередньо били, але не ідентифіковані – у своїй більшості продовжують працювати", – сказав Горбатюк.

Українська правда