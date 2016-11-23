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В России задержали украинца и передали донецким боевикам – Геращенко

Среда, 23 ноября 2016, 15:40

Представитель Украины в гуманитарной группе на минских переговорах Ирина Геращенко утверждает, что в России был задержан и передан донецким боевикам гражданин Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы вместе с обмудсменом (Валерией) Лутковской получили информацию, что РФ безосновательно задержала гражданина Украины Николаева и ... передал его ОРДО. Более того, гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права", – написала она.

Геращенко также сообщила, что ключевым вопросом переговоров было освобождение заложников, однако прогресса в этом вопросе достичь не удалось. В частности, она напомнила, что Украина требует освобождения подростков, которых боевики обвинили в диверсиях.

Она добавила, что украинская сторона "готова в преддверии новогодних и рождественских праздников увеличить количество рабочих окошек и пограничников на КПВВ и также увеличить разрешение на провоз клади с 50 до 75 кг".

Геращенко также призвала представителей оккупированной части Луганщины оплачивать поставку воды и не допустить гуманитарной карастрофи, которая может возникнуть.

По ее словам, блокирование оплаты с целью доведения до такой катастрофы осуществляет Россия.

Украинская правда

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Темы: АТОРосcия
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