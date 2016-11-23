Суд продлил домашний арест подозреваемым в убийстве двух правоохранителей

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве двух правоохранителей в 2015 году Виктории Заверухе, Андрею Романюку, Евгению Кошелюку и Николаю Мнишенко в виде домашнего ареста с 21:00 до 6:00 на 60 дней – до 21 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, в помещении которого в среду прошло подготовительное заседание Соломенского райсуда к разбирательству соответствующего уголовного дела, для Заверухи, Романюка и Кошелюка это было продление меры пресечения, тогда как для Мнишенко она была избрана впервые.

Следующее судебное заседание по данному делу состоится 26 декабря 2016 года в 11:00.

"Напомним, Заверуха, Романюк, Кошелюк, Сытников и Мнишенко подозреваются в совершении таких преступлений, как бандитизм, подготовка террористического акта, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбой, незаконное обращение с оружием, втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность", - рассказали в пресс-службе суда.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Завирухи Дмитрия Биловчука, Заверуха из суда была направлена в больницу на стационарное лечение, так как не закончила курс.

Кроме того, он рассказал, что народные депутаты фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко и Андрей Тетерук намереваются обратиться к генеральному прокурору Юрию Луценко относительно этого дела.

Адвокат также рассказал об инциденте в ходе заседания суда: Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Заверухе, заявив, что не покинет помещение суда без нее. По словам Биловчука, это был "акт отчаяния".

4 мая 2015 года в Деснянском районе Киева во время преследования автомобиля, на котором скрылись налетчики после ограбления АЗС, были убиты двое и ранены трое правоохранителей.

Один из нападающих погиб, двоим удалось бежать, но впоследствии они были задержаны.

Пресс-служба МВД опубликовала видео, на котором один из подозреваемых сознается, что налетчики приехали из Винницы и готовили теракты на майские праздники; в том числе он называет и имя Заверухи.

Защита утверждает, что во время событий на АЗС Заверуха не находилась в Киеве.

Сама Заверуха заявляла, что на нее и других подозреваемых оказывают давление, в том числе и физическое.

1 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения обвиняемым в причастности к нападению и убийству Заверухе, Романюку и Кошелюку в виде 60 суток содержания под стражей.

Под судом в этот день произошли стычки, четыре человека были задержаны.

Интерфакс-Украина