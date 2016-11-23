Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве националисты заблокировали Апелляционный суд

Среда, 23 ноября 2016, 18:11

В Киеве протестующие заблокировали здание Апелляционного суда, где рассматривается дело Виты Завирухи, Андрея Романюка и Евгения Кошелюка, обвиняемых в вооруженном нападении и убийстве двух сотрудников милиции.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель руководителя центрального информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко.

"Блокируем Апелляционный суд снаружи. Здесь уже "Правый сектор", "Донбасс", "Айдар", "С14" и другие. Внутри остаются Юлия Тимошенко (нардеп – ред.), Вита Завируха, адвокат и инвалид АТО без ног. Должны приехать другие народные депутаты", - написала она.

По ее словам суду привезли еще автобус "барсов".

Как известно, 1 октября истек срок меры пресечения для Виты Заверухи и еще двух подозреваемых по делу о убийство милиционеров.

В 8:00 утра подозреваемых отпустили, но потом снова задержали в зале суда. Как отметил нардеп Игорь Луценко, причина повторного задержания - в нарушении задержанными общественного порядка за решеткой.

В мая 2015 года года в результате перестрелки с грабителями АЗС погибли два милиционера, еще трое получили ранения. Милиция задержала трех подозреваемых в совершении преступления.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков заявил, что эти же люди ранее нападали на посту ГАИ в Быковне.

На сайте МВД также было обнародовано видео, на котором один из задержанных заявил, что они приехали в столицу с целью устроить теракт.

Українська правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: судКиевПравый сектор
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: