Суд продовжив домашній арешт підозрюваним у вбивстві двох правоохоронців

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві двох правоохоронців у 2015 році Вікторії Заверусі, Андрію Романюку, Євгену Кошелюку та Миколі Мнишенку у вигляді домашнього арешту з 21:00 до 6:00 на 60 днів - до 21 січня 2017 року.

Як повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва, в приміщенні якого в середу відбулося підготовче засідання Солом'янського райсуду до розгляду відповідної кримінальної справи, для Заверухи, Романюка і Кошелюка це було продовження запобіжного заходу, тоді як для Мнишенка він був обраний вперше.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 26 грудня 2016 року об 11:00.

"Нагадаємо, Заверуха, Романюк, Кошелюк, Ситников і Мнишенко підозрюються в скоєнні таких злочинів, як бандитизм, підготовка терористичного акту, замах на вбивство, посягання на життя співробітників правоохоронних органів, розбій, незаконне поводження зі зброєю, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність", - розповіли в прес-службі суду.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на адвоката Завірухи Дмитра Біловчука, Заверуха з суду була направлена в лікарню на стаціонарне лікування, тому що не закінчила курс.

Крім того, він розповів, що народні депутати фракції "Народний фронт" Юрій Тимошенко і Андрій Тетерук мають намір звернутися до генерального прокурора Юрія Луценка щодо цієї справи.

Адвокат також розповів про інцидент під час засідання суду: Юрій Тимошенко прикував себе наручниками до Заверухи, заявивши, що не залишить приміщення суду без неї. За словами Біловчука, це був "акт відчаю".

4 травня 2015 року в Деснянському районі Києва під час переслідування автомобіля, на якому зникли нападники після пограбування АЗС, були вбиті двоє і поранено троє правоохоронців.

Один з нападників загинув, двом вдалося втекти, але згодом вони були затримані.

Прес-служба МВС опублікувала відео, на якому один з підозрюваних зізнається, що нальотчики приїхали з Вінниці і готували теракти на травневі свята; в тому числі він називає й ім'я Заверухи.

Захист стверджує, що під час подій на АЗС Заверуха не перебувала в Києві.

Сама Заверуха заявляла, що на неї та інших підозрюваних тиснуть, в тому числі і фізично.

1 жовтня Апеляційний суд Києва залишив в силі запобіжний захід обвинуваченим у причетності до нападу і вбивства Заверусі, Романюку та Кошелюку у вигляді 60 діб утримання під вартою.

Під судом у цей день відбулися сутички, чотири людини були затримані.

Інтерфакс-Україна