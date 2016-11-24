Боевик "ДНР" хотел оформить пенсию в Мариуполе – Аброськин

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Четверг, 24 ноября 2016, 10:08

23 ноября в Донецкой области задержали боевика "ДНР", который хотел оформить в Мариуполе получение пенсии от Украины.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, на КПВВ "Пищевик" полицейские Донетчины задержали мужчину 1958 года рождения, который воевал с украинскими военными.

"Это житель квазиреспублики почти два года верой и правдой "служил" боевикам – ставил мины в Шахтерске, Дебальцево, Старобешево. А затем в конце 2015 года, "устал" и ушёл "на заслуженный отдых", – отметил Аброськин.

"Планировал в Мариуполе оформить себе выплату пенсии. Приехал к тем, кого на протяжении двух лет убивал. Видимо, уже сильно припекает в "ДНР", раз бегут "ополченцы" к украинским "карателям" за деньгами", – добавил он.

По его мнению, боевики отказываются от "идей молодой республики", когда им перестают платить.

Темы: Донбасс АТО сепаратизм пенсии полиция
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IP: 195.242.80.---val mashtak 24.11.2016 10:17
Ключевым звеном кремлевского Шатуна является захлестнувший всю Украину и вал наркомании. "Закладчики" наркоты и их клиенты едва ли не плотными колоннами, совершенно не таясь, шныряют по улицам всех украинских городов. Одни непрерывно делают "закладки" зелья, другие, не таясь, непрерывно ищут эти "закладки" под лавочками у подъездов домов, в водосточных трубах, у детских песочниц, на спортивных площадках, в цветочных клумбах… СБУ делает вид, что это ее не касается. Полицействующие уроды – тем более! В этой связи Ольга Фреймут в своей программе "Новый инспектор Фреймут. Города" на канале 1+1 показала мэрствующего в Херсоне урода. Она ему про разгул наркомании в Херсоне. Он ей в ответ про... отопительный сезон. Невдомек уроду, что с таким подходом скоро всем станет не до отопительного сезона. Еще большими дебилами в сравнении с мэром, предстали в программе Фреймут приехавшие в великом множестве по ее звонку для изъятия "наркозакладки" полицействующие в Херсоне патрульные онанисты.
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