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Боевик "ДНР" хотел оформить пенсию в Мариуполе – Аброськин

Четверг, 24 ноября 2016, 09:08

23 ноября в Донецкой области задержали боевика "ДНР", который хотел оформить в Мариуполе получение пенсии от Украины.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, на КПВВ "Пищевик" полицейские Донетчины задержали мужчину 1958 года рождения, который воевал с украинскими военными.

"Это житель квазиреспублики почти два года верой и правдой "служил" боевикам – ставил мины в Шахтерске, Дебальцево, Старобешево. А затем в конце 2015 года "устал" и ушёл "на заслуженный отдых", – отметил Аброськин.

"Планировал в Мариуполе оформить себе выплату пенсии. Приехал к тем, кого на протяжении двух лет убивал. Видимо, уже сильно припекает в "ДНР", раз бегут "ополченцы" к украинским "карателям" за деньгами", – добавил он.

По его мнению, боевики отказываются от "идей молодой республики", когда им перестают платить.

Алена Рощенко, УП

Темы: ДонбассАТОсепаратизмпенсииполиция
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