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Бойовик "ДНР" хотів оформити пенсію в Маріуполі – Аброськін

Четвер, 24 листопада 2016, 09:08

23 листопада в Донецькій області затримали бойовика "ДНР", який прагнув оформити у Маріуполі отримання пенсії від України.

Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його словами, на КПВВ "Піщевик" поліцейські Донеччини затримали чоловіка 1958 року народження, який воював із українськими військовими.

"Цей житель квазіреспубліки майже два роки вірою й правдою "служив" бойовикам – ставив міни в Шахтарську, Дебальцевому, Старобешевому. А потім наприкінці 2015 року "втомився" і пішов "на заслужений відпочинок", – зазначив Аброськін.

"Планував у Маріуполі оформити собі виплату пенсії. Приїхав до тих, кого впродовж двох років убивав. Вочевидь, уже сильно припікає в "ДНР", якщо біжать "ополченці" до українських "карателів" за грошима", – додав він.

На його думку, бойовики відмовляються від "ідей молодої республіки", коли їм перестають платити.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасАТОсепаратизмпенсіїполіція
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