Юнкер требует от стран-членов ЕС предоставить безвиз Украине в 2016 году

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на необходимости принять решение об отмене виз для Украины на уровне стран-членов ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Он подчеркнул, что "дальнейшие задержки недопустимы".

"Необходимо предоставить визовую либерализацию для Украины до конца года", - заявил Юнкер.

Источники "Европейской правды" свидетельствуют, что на закрытых переговорах Юнкер также был радикальным в высказываниях, поясняя, что ЕС теряет доверие через свою политику в отношении безвиза. "Не может быть никаких оправданий, не может быть никаких задержек" - пересказывают слова Юнкера участники встреч.

Как сообщалось, в четверг стало известно, что Франция решила заблокировать любое продвижение по безвизу до завершения национальных выборов, то есть как минимум до лета.

Европейская правда