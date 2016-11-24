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Юнкер требует от стран-членов ЕС предоставить безвиз Украине в 2016 году

Четверг, 24 ноября 2016, 14:41

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер настаивает на необходимости принять решение об отмене виз для Украины на уровне стран-членов ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Он подчеркнул, что "дальнейшие задержки недопустимы".

"Необходимо предоставить визовую либерализацию для Украины до конца года", - заявил Юнкер.

Источники "Европейской правды" свидетельствуют, что на закрытых переговорах Юнкер также был радикальным в высказываниях,  поясняя, что ЕС теряет доверие через свою политику в отношении безвиза. "Не может быть никаких оправданий, не может быть никаких задержек" - пересказывают слова Юнкера участники встреч.

Как сообщалось, в четверг стало известно, что Франция решила заблокировать любое продвижение по безвизу до завершения национальных выборов, то есть как минимум до лета.

Европейская правда

Темы: визыЕС
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