Юнкер вимагає від країн-членів ЄС надати безвіз Україні в 2016 році

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наполягає на необхідності ухвалити рішення про скасування віз для України на рівні країн-членів ЄС.

Про це він заявив на прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Він наголосив, що "подальші затримки неприпустимі".

"Необхідно надати візову лібералізацію для України до кінця року", - заявив Юнкер.

Джерела Європейської правди свідчать, що на закритих переговорах Юнкер так само був радикальним у висловлюваннях, поясняючи, що ЄС втрачає довіру через свою політику щодо безвізу. "Не може бути жодних виправдань, не може бути жодних затримок" - переказують слова Юнкера учасники зустрічей.

Як повідомлялося, в четвер стало відомо, що Франція вирішила заблокувати будь-яке просування по безвізу до завершення національних виборів, тобто щонайменше до літа.

Європейська правда